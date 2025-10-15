Inkhabar Hindi News
Oct 15, 2025
Anuradha-kashyap

दिवाली से पहले किचन के चिपचिपे डिब्बे बनाएं मिनटों में चमकदार

दिवाली की तैयारी में डिब्बों को पहले भिगोकर गंदगी हटाएं, यह चिपचिपापन आसानी से दूर कर देगा

सिरका लें और पानी में मिलाकर डिब्बों को पोंछें, दिवाली के खास मौके पर यह नेचुरल क्लीनर ग्रीस और स्टिकिंग हटाने में मदद करेगा

चिपचिपे डिब्बों पर बेकिंग सोडा छिड़ककर हल्के स्पंज से रगड़ें, ताकि किचन तैयार हो त्योहार के लिए

पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें, छोटे-छोटे हिस्सों और ढक्कनों को आसानी से साफ करके दिवाली के व्यंजनों के लिए स्टोरिंग तैयार करें

नारियल तेल लगाकर रगड़ें, यह जमी हुई चिकनाई ढीली करता है और दिवाली की मिठाइयों और व्यंजनों के लिए डिब्बों को साफ करता है

साफ करने के बाद डिब्बों को गर्म पानी से धोकर सुखा

सिलिकॉन स्पंज या स्क्रब ब्रश का इस्तेमाल करें, यह डिब्बों को बिना खरोंच के साफ करके त्योहार के लिए सेफ बनाता है

साफ डिब्बों को ढक्कन हल्का खुला रखते हुए स्टोर करें

