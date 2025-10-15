✕
Oct 15, 2025
Anuradha-kashyap
दिवाली से पहले किचन के चिपचिपे डिब्बे बनाएं मिनटों में चमकदार
दिवाली की तैयारी में डिब्बों को पहले भिगोकर गंदगी हटाएं, यह चिपचिपापन आसानी से दूर कर देगा
सिरका लें और पानी में मिलाकर डिब्बों को पोंछें, दिवाली के खास मौके पर यह नेचुरल क्लीनर ग्रीस और स्टिकिंग हटाने में मदद करेगा
चिपचिपे डिब्बों पर बेकिंग सोडा छिड़ककर हल्के स्पंज से रगड़ें, ताकि किचन तैयार हो त्योहार के लिए
पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें, छोटे-छोटे हिस्सों और ढक्कनों को आसानी से साफ करके दिवाली के व्यंजनों के लिए स्टोरिंग तैयार करें
नारियल तेल लगाकर रगड़ें, यह जमी हुई चिकनाई ढीली करता है और दिवाली की मिठाइयों और व्यंजनों के लिए डिब्बों को साफ करता है
साफ करने के बाद डिब्बों को गर्म पानी से धोकर सुखा
सिलिकॉन स्पंज या स्क्रब ब्रश का इस्तेमाल करें, यह डिब्बों को बिना खरोंच के साफ करके त्योहार के लिए सेफ बनाता है
साफ डिब्बों को ढक्कन हल्का खुला रखते हुए स्टोर करें
Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा