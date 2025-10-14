Inkhabar Hindi News
Oct 14, 2025
Chhaya-sharma

दीवाली के दिन चुपचाप तिजोरी में रखें ये 5 चीजें! पूरे साल नहीं होगी धन की कमी

 20 अक्टूबर के दिन दिवाली का त्योहार पूरे भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जायेगा

दिवाली के दिन लोग भगवान गणेश और माता लक्षमी की पूजा करते हैं और उन धन और समृद्धि की मांग करते हैं

दिवाली के दिन कुछ टोटके भी किये जाते हैं, ताकी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहें और धन की कमी न हो. चलिए जानते है यहां

दीवाली पर लाल कपड़े में सिक्का, सुपारी गुलाब की पंखुड़ी लक्ष्मी जी अर्पण करें और  फिर चुपचाप तिजोरी में रख दे, ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की कृपा के लिए पूजा में चांदी का सिक्का इस्तेमाल करें और पूजा के बाद शांती से तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है

अगर आप काफी समय से कर्ज नहीं उतर पा रहे हैं, तो दीवाली के दिन नोटों की गड्डी तिजोरी में रख दें. ऐसे करने से आप कर्ज मुक्त हो सकते है.

दिवाली के दिन पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी को चढ़ाए और पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, ऐसा करने से सालभर तिजोरी धन से भरी रहती है.

दिवाली के दिन पीपल के पत्ते पर ॐ लिखकर  तिजोरी में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है.

दिवाली के दिन आप इन कुछ उपायों को कर सकते हैं और धन की कमी और कर्जे से मुक्ती पा सकते हैं.

Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदेंक्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा