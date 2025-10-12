Diwali 2025: इन टिप्स को अपनाकर मिनटों में चमकाएं कांच की खिड़कियां

✕
Oct 12, 2025
Anuradha-kashyap
Diwali 2025: इन टिप्स को अपनाकर मिनटों में चमकाएं कांच की खिड़कियां
हल्के कपड़े और माइल्ड क्लीनर से रोज़ाना पोंछने से गंदगी नहीं जमती और कांच चमकदार रहता है
सिरका और पानी का कॉम्बिनेशन कांच की सफाई के लिए शानदार है, इसे स्प्रे करें और माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें.
साफ़ कागज़ का इस्तेमाल करके खिड़कियाँ पोंछने से धब्बे नहीं रहेंगे
स्क्वीज़र से पानी और क्लीनर को कांच से हटाना आसान होता है, यह बिना धारियों के जल्दी साफ करता है और चमक बढ़ाता है.
पहले कांच पर लगी धूल को सूखे कपड़े या ब्रश से हटाएँ, इससे क्लीनर के साथ धब्बे और दाग़ जल्दी नहीं बनेंगे.
गर्म पानी से कांच की सफाई करने से धब्बे जल्दी हल्के हो जाते हैं, इसे साफ कपड़े के साथ पोंछें, नया जैसा लुक मिलेगा.
कांच के कोनों और सिलिंग रैक में गंदगी आसानी से जमा होती है, पुराना टूथब्रश इस्तेमाल करके इसे अच्छे से साफ़ करें.
