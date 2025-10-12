✕
Oct 12, 2025
Anuradha-kashyap
दिवाली से पहले इन बाजारों में मची भीड़, मिल रही चीज़ें आधे दाम में!
करोल बाग मार्केट दिल्ली का सबसे पॉपुलर शॉपिंग स्पॉट है. यहां आपको ट्रेंडी कपड़े, ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स बेहद सस्ते दामों में मिल जाएंगे
चांदनी चौक दिवाली की रौनक से भर जाता है, यहां पारंपरिक सजावट, मिठाइयाँ और दीये मिलते हैं.
सरोजिनी नगर में आपको ट्रेंडी कपड़े, एक्सेसरीज़ और होम डेकोर आइटम्स बेहद सस्ते रेट में मिलेंगे
जनपथ मार्केट में इंडो-वेस्टर्न फर्नीचर, हैंडिक्राफ्ट और होम डेकोर की शानदार रेंज
लाजपत नगर मार्केट में कपड़े, ज्वेलरी, होम डेकोर और मिठाइयाँ — सब एक ही जगह मिलते हैं. दिवाली की तैयारी के लिए यह एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है।
पहाड़गंज मार्केट में छोटे-छोटे दुकानों में आपको दिवाली की हर जरूरत की चीज़ मिलेगी, डेकोरेशन लाइट्स, गिफ्ट्स और रंगोली इंग्रिडेंट्स बेहद कम दामों पर उपलब्ध है.
INA मार्केट में आपको स्वादिष्ट मिठाइयाँ और यूनिक गिफ्ट पैक मिलेंगे, दिवाली के त्यौहार पर यहां से खरीदी गई मिठाइयाँ हर घर में खुशियाँ भर देती है.
अगर आप बजट में दिवाली शॉपिंग करना चाहते हैं, तो इन बाजारों में जाएं, थोड़ी मोलभाव करें और ढेर सारी शानदार चीज़ें घर लाएं.
