Oct 11, 2025
Shivashakti-narayan-singh
दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार टिप्स.
दिवाली का त्योहार नजदीक है और घर की सफाई भी तेजी से शुरू हो गई हैं.
ऐसे में चलिए जानते हैं घर को शानदार तरीके से साफ करने के लिए कुछ तरीके.
त्योहारों के समय घर को साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है.
सबसे पहले हमें घर में बेकार पड़े हुए सामान को घर से बाहर हटाना होगा.
दूसरा तरीका यह है कि हम पूरे घर की इकट्ठा सफाई ना करके धीरे-धीरे कुछ दिनों में करें.
आप अपने काम को दिन के कई हिस्सों में भी बांट सकते हैं इससे आपका काम आसान हो जाएगा.
आपको सबसे पहले किचन की सफाई करनी चाहिए क्योंकि किचन साफ करना एक मुश्किल भरा काम माना जाता है.
बेडरूम की सफाई भी अच्छी तरीके से धीरे-धीरे करनी चाहिए.
