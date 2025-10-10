✕
Oct 10, 2025
Chhaya-sharma
दिवाली के दिन करें इन मंत्रों का जाप, मिलेगी सभी ग्रह दोषों से मुक्ति!
दिवाली के दिन कुछ खास मंत्र का जाप करने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है, चलिए जानते हैं क्या हैं वो पावरफुल मंत्र
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं। तमोरिसर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं।।
अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं।
सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहूं प्रणमाम्यहं ।। पलाशपुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकं। रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं ।।
धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांतीं समप्रभं। कुमारं शक्तिहस्तंच मंगलं प्रणमाम्यहं ।।
हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूं। सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं ।।
देवानांच ऋषिणांच गुरुंकांचन सन्निभं। बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं ।।
प्रियंगुकलिका शामं रूपेणा प्रतिमं बुधं। सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं ।।
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं ।।
दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं ।
नमामि शशिनं सोंमं शंभोर्मुकुट भूषणं ।।
