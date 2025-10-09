✕
Oct 09, 2025
Anuradha-kashyap
चीनी छोड़िए, खुशियाँ नहीं! शुगर फ्री मिठाइयों से मनाएं हेल्दी दिवाली
चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, नारियल और थोड़े सूखे मेवे मिलाकर बनाए गए ये लड्डू मीठे भी हैं और हेल्दी भी.
बर्फी को ओट्स, बादाम और शुगर फ्री से तैयार करें, यह डेजर्ट फाइबर से भरपूर और एनर्जी देने वाला होता है.
खजूर में नैचुरल मिठास होती है इसमें काजू, पिस्ता और बादाम भरें. न चीनी की ज़रूरत न गिल्ट — बस स्वाद और हेल्थ दोनों.
स्वाद चाहिए तो बेसन लड्डू बनाएं, पर शुगर की जगह स्टेविया मिलाएं स्वाद वही पुराना, पर बिना ब्लड शुगर बढ़ाए.
सफेद चावल छोड़कर चिया सीड से खीर बनाएं, दूध और शुगर फ्री स्वीटनर के साथ बनेगी हल्की, क्रीमी और डायबिटिक-फ्रेंडली स्वीट डिश.
70% या उससे ज़्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट चुनें, थोड़ा सा रोज़ खाना दिल और ब्लड शुगर दोनों के लिए फायदेमंद होता है.
बाजरा, ओट्स, और चने के आटे से बने मल्टीग्रेन लड्डू सेहत और स्वाद दोनों का सही मेल हैं.
इस दिवाली सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखें ये मिठाइयाँ शुगर फ्री हैं, मगर खुशी और प्यार से भरपूर है.
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?