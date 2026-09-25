दिव्या दत्ता के करियर के बारे में

दिव्या दत्ता ने अपने करीब 32 साल लंबे फिल्मी करियर में 'छावा', 'भाग मिल्खा भाग', 'स्पेशल 26', 'उमराव जान', 'लुटेरा', 'वीर-जारा', 'मंटो' और 'फन्ने खां' जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया है.