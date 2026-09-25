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दिव्या दत्ता के करियर के बारे में
Kamesh-dwivedi
Sep 25, 2026
Sep 25, 2026
Kamesh-dwivedi
दिव्या दत्ता सिनेमाई दुनिया का वो नाम हैं, जिन्होंने अपने अदायगी से एक अलग पहचान बनाई. अभिनेत्री की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं.
दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में डॉक्टर माता-पिता के घर हुआ था. एक्ट्रेस बचपन में बहुत शरारती थीं.
महज सात साल की उम्र में एक्ट्रेस ने अपने पिता को खो दिया था. इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था.
अभिनेत्री बचपन से शरारती थीं. इसलिए वह लोगों की नकल उतारा करती थीं. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि वह अपनी मां की मिमिक्री करती थीं.
एक्ट्रेस जब बुआ के यहां रहने आईं, तो उनका फिल्मों के प्रति रुझान बढ़ा. वो अपनी बुआ संग हर हफ्ते फिल्में देखने जाया करती थीं.
दिव्या दत्ता ने 1994 में फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मरना' से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्मों में आने से पहले वह पंजाब के रीजनल टीवी कमर्शियल्स में मॉडलिंग करती थीं।
दिव्या दत्ता ने अपने करीब 32 साल लंबे फिल्मी करियर में 'छावा', 'भाग मिल्खा भाग', 'स्पेशल 26', 'उमराव जान', 'लुटेरा', 'वीर-जारा', 'मंटो' और 'फन्ने खां' जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया है.
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