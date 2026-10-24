प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या अग्रवाल?

दिव्या, जो अपने पिछले रिश्ते से आगे बढ़ चुकी हैं, ने कहा कि प्रियांक शर्मा के साथ उनका रिश्ता अब ठीक है. वह उनके लिए अच्छा चाहती हैं और दुआ करती हैं.