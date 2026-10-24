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प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या अग्रवाल?
Shristi-s
Oct 24, 2026
Oct 24, 2026
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प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या अग्रवाल?
दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा के रिश्ते को रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के दौरान खूब पसंद किया गया था. उनके प्यार से लेकर ब्रेकअप तक, हर चीज़ ने सुर्खियां बटोरीं.
अब, पुरानी बातें याद करते हुए दिव्या कहती हैं कि उनका रिश्ता टॉक्सिक नहीं था, बल्कि उसमें उस उम्र की मासूमियत और इमोशंस थे.
दिव्या के मुताबिक, फैंस आज भी उनकी और प्रियांक की जोड़ी को पसंद करते हैं.
दिव्या ने बताया कि जब वह और प्रियांक रिलेशनशिप में थे, तब वे दोनों करीब 24 साल के थे.
उस समय वे इमोशन में बहकर बहुत कुछ कह देते थे और यह नहीं सोचते थे कि आगे क्या होगा.
उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटी-छोटी बातें भी बड़ी बात बन जाती थीं.
दिव्या के मुताबिक, अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपने रिश्ते में मासूमियत दिखती है.
एक्ट्रेस ने अब साफ़ किया है कि उनके रिश्ते में जो हुआ, वह किसी शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था.
उस समय, दोनों अपने फ़ैसलों को लेकर अस्थिर थे और इमोशंस के आधार पर फ़ैसले लेते थे.
दिव्या ने बताया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ, वह असल ज़िंदगी का हिस्सा था, न कि सिर्फ़ दर्शकों के लिए बनाया गया कंटेंट.
दिव्या, जो अपने पिछले रिश्ते से आगे बढ़ चुकी हैं, ने कहा कि प्रियांक शर्मा के साथ उनका रिश्ता अब ठीक है. वह उनके लिए अच्छा चाहती हैं और दुआ करती हैं.
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