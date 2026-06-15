✕
टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल
Shristi-s
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Shristi-s
टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी काफी चर्चा में रहती हैं.
हाल ही में दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें साझा की है, जिसे देख फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं.
दिशा ने टाइगर-प्रिंट ड्रेस पहने हुए कुछ स्टाइलिश तस्वीरें शेयर कीं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का कॉन्फिडेंट लुक, फिटनेस और फैशन सेंस वाकई शानदार है और इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
खुले बाल, हल्का मेकअप और शानदार पोज़ के साथ दिशा ने अपने लुक को और भी आकर्षक और ट्रेंडी बना दिया है.
तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ़ की; कई लोगों ने तो उन्हें 'फ़ैशन क्वीन' तक कह दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को लाखों लाइक्स मिले हैं और फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
दिशा पाटनी के फ़ैशन स्टेटमेंट भी अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं और उनके लेटेस्ट लुक ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है.
Read More
ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान
टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल
दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय स्थल
सुरैया की 5 दमदार फिल्में