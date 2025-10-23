✕
Oct 23, 2025
Komal-singh
दिल्ली के 5 सबसे मशहूर नॉन-वेज खाना
जिसे आप एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे
अगर आप फूडी हैं, तो दिल्ली का नॉन-वेज फूड आपकी स्वादेंद्रियों को एक नया तजुर्बा देगा.
पुरानी दिल्ली की मसालेदार खुशबू से लेकर नॉर्थ कैंपस की मॉडर्न स्टाइल डिशेज तक
यहां हर कोने में स्वाद का धमाका छिपा है. तो चलिए जानते हैं, दिल्ली के वो नॉन-वेज खाना
मोटी मलाईदार ग्रेवी, हल्की मिठास और ग्रिल्ड चिकन के टुकड़ों के साथ परोसा गया बटर चिकन दिल्ली की पहचान है.
चांदनी चौक की गलियों में घूमते हुए अगर कबाब की खुशबू ना आए, तो समझिए आप गलत रास्ते पर हैं! सीख कबाब, शामी कबाब या गलौटी कबाब
दिल्ली की बिरयानी अपने मसालों और दम पकाने के अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है. हर दाने में बसा है मसालेदार चिकन और ज़ायकेदार खुशबू का संगम.
गाढ़ी लाल मसालेदार ग्रेवी और नरम मटन के साथ बनाई गई मटन करी दिल्ली वालों की फेवरेट है.
दिल्ली के ढाबों और फूड ट्रकों पर मिलने वाली मसालेदार फिश फ्राई खाने वालों की पहली पसंद है. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट मछली हर बाइट में स्वाद का धमाका करती है.
Read More
फेस्टिवल सीजन में GST कटौती के साथ Activa और Jupiter स्कूटर पर शानदार छूट
छठ पूजा स्पेशल: लंबे समय तक टिकने वाला मेकअप कैसे करें
कभी विवादों में घिरे रहे Samay Raina ने अब खुद को तोहफे में दी करोड़ों की लग्ज़री कार!
पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा नींबू-शहद फेस पैक से