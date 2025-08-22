Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

यह हम सभी जानते है की स्प्राउट्स खाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद और पौष्टिक होता है, लेकिन जरुरत से ज्यादा स्प्राउट्स खाने से आपको कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं, चलिए जानते हैं इन नुकसानों के बारे में - '
दरअसल स्प्राउट्स में प्रोटीन तथा फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती है और इसी वजह से आपको पाचन समसयाओं का भी सामना करना पड़ सकता है.
यदि आपके शरीर में ब्लोटिंग हो रही है तो इसका कारण भी ज्यादा स्प्राउट्स खाना हो सकता है, इसमें रैफिनोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और यह ही आपके गैस और ब्लोटिंग का कारण बन जाता है.
ज्यादा स्प्राउट्स खाने से कुछ लोगों को एलेर्जी भी हो सकती है जैसे त्वचा पर चकत्ते और खुजली।
स्प्राउट्स में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिस वजह से कुछ लोगों के लिए यह फ़ूड पॉइजनिंग का कारण भी बन जाता है.
इससे आपको थायराइड समस्या भी हो सकती है क्यूंकि स्प्राउट्स में गॉयट्रोजन्स नामक एक प्रकार का यौगिक यानी केमिकल पाया जाता है.
यह किडनी स्टोन का कारण भी बन सकता है क्यूंकि इसमें ऑक्सलेट नामक केमिकल पाया जाता है इसलिए ज्यादा स्प्राउट्स खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.