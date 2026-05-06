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गर्मियों में आलू खाने के नुकसान
Deepika-pandey
May 06, 2026
May 06, 2026
Deepika-pandey
गर्मियों के मौसम में ज्यादा आलू खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
ज्यादा आलू खाने से पाचन क्रिया कमजोर होती है.
आलू की तासीर गर्म होती है और ऐसे में आलू डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है.
ज्यादा आलू खाने से वजन बढ़ सकता है.
ज्यादा आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है.
ज्यादा आलू खाने से जोड़ों का दर्द हो सकता है.
ज्यादा आलू खाने से शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है.
कोशिश करें कि गर्मियों में अंकुरित और हरे आलूओं का सेवन नहीं करना चाहिए.
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