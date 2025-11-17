✕
Nov 17, 2025
Anshika-thakur
UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें, नहीं तो धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है
पेमेंट करने से पहले सुनिश्चित करें कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी और नाम सही हैं
पैसे भेजने से पहले रिसीवर की जानकारी एक बार और चेक कर लें इससे बड़ी गलती नहीं होगी
केवल सुरक्षित और प्रमाणित ऐप्स का उपयोग करें। भुगतान हमेशा BHIM, Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे भरोसेमंद ऐप से करें
अंजान स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड करने या SMS, ईमेल, या सोशल मीडिया पर भेजे गए शक वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें
अपना UPI PIN, OTP और बैंक डिटेल किसी के साथ कभी साझा न करें. ये पूरी तरह से निजी और सुरक्षित जानकारी हैं
लेन-देन करते समय शांति से सोचें जल्दबाजी धोखाधड़ी का कारण बन सकती है
धीरे-धीरे सोचें और बिना दबाव के ही भुगतान करें. अगर कोई संदेह हो, तो बाद में जवाब देने का कहें
अपने बैंक और UPI ट्रांज़ैक्शन पर कंट्रोल रखने के लिए अलर्ट चालू रखें
असामान्य गतिविधि दिखने पर तुरंत बैंक या UPI ऐप सपोर्ट को सूचित करें
