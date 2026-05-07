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6 'फैट कटर' ड्रिंक्स: 21 दिन में पिघलेगी चर्बी!

Kajal-jain
May 07, 2026
May 07, 2026
Kajal-jain

डाइटीशियन रिचा गंगानी के मुताबिक, रात में 6 पावरफुल ड्रिंक पीने से 21 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है

ज्यादातर ड्रिंक गर्मी में होने वाले डायजेस्टिव इशूज को ट्रीट करते हैं, जबकि कुछ पाचन को सुधारकर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं.

लौंग का पानी: डिनर के 30 मिनट बाद लौंग का पानी पीने से पेट नहीं फूलता. पाचन क्रिया में सुधार होता है. शरीर की सूजन भी कम होती है

नींबू पानी: इसमें पुदीना डालकर पीने से लिवर डिटॉक्स होता है. टॉक्सिंस निकल जाते हैं और पेट में हैवीनेस फील नहीं होती.

जीरा-सौंफ का पानी: यदि गैस की समस्या रहती है तो गर्मी में जीरा या सौंफ का पानी गैस से राहत दिलाके डायजेशन इंप्रूव करेगा

कलौंजी का पानी: कलौंजी का पानी इनफ्लेमेशन को कम करके मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, इसे फैट कटर ड्रिंक भी कहते हैं

धनिए का पानी:  धनिया पत्ती का पानी बॉडी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. गर्मी में हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट देता है.

दालचीनी का पानी: मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो दाल चीनी का पानी इसे कंट्रोल करते हुए वजन घटाने में मदद करेगा

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