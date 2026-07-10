✕
फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?
Kunal-mishra
Jul 10, 2026
Jul 10, 2026
Kunal-mishra
फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?
केले ऐसे में आप केले खा सकते हैं.
पपीते ऐसे में आप पपीते खा सकते हैं.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
गाजर ऐसे में गाजर खाना भी लाभकारी हो सकता है.
बेरीज ऐसे में बेरीज खाना फायदेमंद हो सकती है.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
Read More
ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान
10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में
फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?
डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे पूरी करेंगे