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गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Jul 17, 2026
Jul 17, 2026
Kunal-mishra
गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?
सौंफ गैस के लिए आप सौंफ खा सकते हैं.
अदरक ऐसे में अदरक खाना लाभकारी रहेगा.
दही गैस से राहत पाने के लिए दही खा सकते हैं.
पुदीना ऐशे में पुदीना खाना फायदेमंद होता है.
नींबू पानी इसके लिए आप नींबू पानी भी पी सकते हैं.
पपीते पेट के लिए आप पपीते भी खा सकते हैं.
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