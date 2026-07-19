Inkhabar Hindi News

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

Kunal-mishra
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Kunal-mishra

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

दही बीपी कंट्रोल करने के लिए दही खा सकते हैं.

बेरीज इसके लिए बेरीज खाना फायदेमंद रहेगा.

ड्राई फ्रूट्स बीपी कंट्रोल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाएं. 

टमाटर ऐसे में टमाटर खाना भी लाभकारी रहेगा. 

Read More
BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?आकांशा पुरी ने पूल में लगाई आगबतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में