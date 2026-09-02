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ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?
Kunal-mishra
Sep 02, 2026
Sep 02, 2026
Kunal-mishra
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?
बेरीज इसके लिए बेरीज खाना फायदेमंद रहेगा.
ड्राई फ्रूट्स बीपी कंट्रोल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाएं.
केले बीपी कंट्रोल करने के लिए केले खा सकते हैं.
टमाटर ऐसे में टमाटर खाना भी लाभकारी रहेगा.
अदरक ऐसे में अदरक खाना लाभकारी रहेगा.
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