बीटरूट डोसा को और स्वादिष्ट बनाने के तरीके

Komal Kumari

12 September 2025 01023 PM

inKhabar.com

सबसे पहले 1 कप डोसा बैटर (इडली/डोसा का तैयार घोल) लें

अब 1 मध्यम आकार का बीटरूट छीलकर कद्दूकस कर लें

कद्दूकस किए हुए बीटरूट को मिक्सर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें

इस पेस्ट को डोसा बैटर में डालकर अच्छे से मिला दें

स्वादानुसार नमक डालें और चाहें तो थोड़ी हरी मिर्च का पेस्ट भी मिला सकते हैं

अब तवा (नॉनस्टिक या कास्ट आयरन) गरम करें और हल्का सा तेल लगा लें

गरम तवे पर एक करछी घोल डालें और गोलाकार फैलाते हुए डोसा बना लें

डोसे के किनारों पर थोड़ा सा तेल या घी डाल दें ताकि वह कुरकुरा बने.जब डोसा सुनहरा और क्रिस्पी हो जाए, तो स्पैचुला की मदद से मोड़ लें