\u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0930\u094b\u091c-\u0930\u094b\u091c \u0935\u0939\u0940 \u0938\u093e\u0927\u093e\u0930\u0923 \u0921\u094b\u0938\u093e \u0916\u093e\u0915\u0930 \u092c\u094b\u0930 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0928 \u0915\u0941\u091b \u0928\u092f\u093e \u091f\u094d\u0930\u093e\u0908 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f? \u092c\u0940\u091f\u0930\u0942\u091f \u0921\u094b\u0938\u093e \u0928 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b\u093c \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0902\u0917\u0940\u0928 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093e\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u0928\u092e\u0915 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u091a\u093e\u0939\u0947\u0902 \u0924\u094b \u0925\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0939\u0930\u0940 \u092e\u093f\u0930\u094d\u091a \u0915\u093e \u092a\u0947\u0938\u094d\u091f \u092d\u0940 \u092e\u093f\u0932\u093e