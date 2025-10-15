✕
Oct 15, 2025
Anshika-thakur
जाने 15 अक्टूबर 2025 को आपके शहर में डीजल की ताज़ा कीमतें
दिल्ली में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है
मुंबई में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है
कोलकाता में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है
चेन्नई में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.39 रुपये है
बैंगलोर में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है
हैदराबाद में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है
अहमदाबाद में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.23 रुपये है
जयपुर में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 89.93 रुपये है
पुणे में डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.82 रुपये है
Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा