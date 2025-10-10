✕
Oct 10, 2025
Preeti-rajput
एक नहीं 3 दिल, रगों में दोड़ता है नीला खून; क्या आपकों पता है इसका नाम?
इस दुनिया में ऐसे तीन जानवार हैं जिनके सीने में तीन दिल और रगों में नीला खून बहता है.
यह जीव धरती पर नहीं पानी के भीतर रहते हैं, इन्हीं में से एक ऑक्टोपस है.
ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और ये अपने हाथ खुद काट भी सकता है.
ऑक्टोपस को जब भी अपने आस-पास खतरा महसूस होता है वह काले रंग का तरल छोड़ता है, जिससे दुश्मन को कुछ नजर नहीं आता.
ऑक्टोपस अपने शरीर के रंग भी बदल सकता है. वह इसका इस्तेमान दुश्मन से छिपने के लिए करता है.
ऑक्टोपस के तीन में से दो दिल गलफेड़ों में होते हैं. तीसरी दिल पूरे शरीर में धड़कता है.
ऑक्टोपस पहेलियां भी सुलझा सकता है. वह काफी बुद्धिमान जीव है.
