Inkhabar Hindi News
Oct 10, 2025
Preeti-rajput

एक नहीं 3 दिल, रगों में दोड़ता है नीला खून; क्या आपकों पता है इसका नाम?

इस दुनिया में ऐसे तीन जानवार हैं जिनके सीने में तीन दिल और रगों में नीला खून बहता है.

यह जीव धरती पर नहीं पानी के भीतर रहते हैं, इन्हीं में से एक ऑक्टोपस है.

ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और ये अपने हाथ खुद काट भी सकता है.

ऑक्टोपस को जब भी अपने आस-पास खतरा महसूस होता है वह काले रंग का तरल छोड़ता है, जिससे दुश्मन को कुछ नजर नहीं आता.

ऑक्टोपस अपने शरीर के रंग भी बदल सकता है. वह इसका इस्तेमान दुश्मन से छिपने के लिए करता है.

ऑक्टोपस के तीन में से दो दिल गलफेड़ों में होते हैं. तीसरी दिल पूरे शरीर में धड़कता है.

ऑक्टोपस पहेलियां भी सुलझा सकता है. वह काफी बुद्धिमान जीव है.

Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?