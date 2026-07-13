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सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर लेवल

Kajal-jain
Jul 13, 2026
Jul 13, 2026
Kajal-jain

चीनी, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और मैदे से बनी चीजें खाने से ब्लड शुगर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 

डॉक्टर द्वारा बताई गई डायबिटीज की दवाइयां या इंसुलिन का डोज मिस करना या सही समय पर न लेना शुगर लेवल को बिगाड़ सकता है

एक्सरसाइज या वॉक न करने से इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर बढ़ सकता है जिसे मेयो क्लिनिक के डायबिटीज केयर ने भी प्रमाणित किया है

केवल लक्षणों के आधार पर शुगर का अंदाजा लगाना गलत है इसलिए रोजाना ग्लूकोज मीटर से रेगुलर शुगर लेवल टेस्ट और नोट कीजिए

स्ट्रेस लेने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है इसलिए ओवर थिंकिग, स्ट्रेस लेने से बचें. मेडिटेशन कर सकते हैं

कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद न लेने से शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है

शरीर में पानी की कमी से खून में ग्लूकोज की मात्रा का घनत्व बढ़ जाता है जिससे शुगर लेवल हाई हो सकता है.

डायबिटीज में नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण पैर में छोटी सी चोट भी गंभीर रूप ले सकती है इसलिए जूतों और पैरों की नियमित जांच करें

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