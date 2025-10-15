✕
Oct 15, 2025
Anuradha-kashyap
सोने के बिना भी धनतेरस पर करें शॉपिंग, ये 8 चीज़ें हैं बेहद शुभ
चांदी के सिक्के धनतेरस पर खरीदना भी शुभ माना जाता है, इन्हें घर में रखने से सुख-समृद्धि आती है और पैसों का फ्लो बढ़ता है
मिट्टी के दीपक खरीदें और घर में जलाएं, दीपक के प्रकाश से पॉजिटिव एनर्जी है और अंधकार दूर होता है ये धनतेरस पर बहुत शुभ माने जाते हैं
धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसे घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और धन-समृद्धि का प्रवेश आसान होता है.
नई पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना घर में सुख और संपन्नता लाता है, इन्हें रोज़मर्रा के उपयोग में लाना भी शुभ माना जाता है
धनतेरस पर हल्दी की गांठ खरीदना या घर में रखना भी शुभ होता है, यह स्वास्थ्य और घर की शांति को बढ़ाता है.
धनतेरस पर नई घड़ियाँ खरीदना भी शुभ होता है, यह समय और सफलता का प्रतीक है.
गोमती चक्र धन और वैभव लाने वाला माना जाता है, इसे पूजा स्थल या घर के प्रमुख स्थान पर रखना शुभ होता है.
