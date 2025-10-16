Inkhabar Hindi News
Oct 16, 2025
Chhaya-sharma

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप

साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर और दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर के दिन मनाया जायेंगा

धनतेरस और दिवाली के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा का विधान होता है

जो कोई भी धनतेरस और दिवाली के दिन मां लक्ष्मी पूरे विधि विधान से पूजा करता हैं, उस पर मां लक्ष्मी की विषेश कृपा होती है

धनतेरस और दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान कुछ पावरफुल मंत्रों का जाप भी किया जाता हैं. यहां जाने क्या है वो मंत्र

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ

पद्मानने पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्

ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा

