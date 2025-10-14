Inkhabar Hindi News
धनतेरस पर करें मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप, धन से खाली नहीं होगी तिजोरियां

धनतेरस का त्योहार धन की देवी मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद खास होता है.

धनतेरस के दिन लोग माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए विधि विधान से पूजा करते है.

लेकिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए सिर्फ पूजा ही काफी नहीं हैं, आपको धनतेरस के दिन कुछ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए

18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जायेगा. ऐसे में आप इस दिन इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

 ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

ऊं ह्रीं त्रिं हुं फट

लक्ष्मी नारायण नम:

