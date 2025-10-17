Dhanteras 2025: मालामाल हो जायेंगे! धनतेरस पूजा में पढ़ें भगवान धन्वंतरि के 5 मंत्र

. देवताओं के वैद्य के रूप में भगवान धन्वतंरि को जाना जाता है. जो धनतेरस के दिन भगवान धन्वतंरि की पूजा करता है, उसकी सेहत अच्छी बनी रहती हैं. कुछ मंत्र भी इस दिन पूजा में पड़ने चाहिए