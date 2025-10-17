✕
Oct 17, 2025
Chhaya-sharma
Dhanteras 2025: मालामाल हो जायेंगे! धनतेरस पूजा में पढ़ें भगवान धन्वंतरि के 5 मंत्र
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जायेगा.
धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ होता है. कहा जाता है ऐसा करने से से घर में बरकत होती है और सुख-समृद्धि आती है
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वतंरि की पूजा होता हैं, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन हुआ और धन्वंतरि प्रकट हुए थे.
. देवताओं के वैद्य के रूप में भगवान धन्वतंरि को जाना जाता है. जो धनतेरस के दिन भगवान धन्वतंरि की पूजा करता है, उसकी सेहत अच्छी बनी रहती हैं. कुछ मंत्र भी इस दिन पूजा में पड़ने चाहिए
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्॥
ॐ नमो भगवते धन्वंतरये अमृतकलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः॥
ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्॥
ॐ धन्वंतरये नमः।
ऊँ रं रूद्र रोगनाशाय धन्वंतर्ये फट् ॥
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!