Oct 13, 2025
Chhaya-sharma
शनिवार के दिन पड़ रहा है धनतेरस! ऐसे में भूलकर भी न लाएं घर ये 6 चीजें
हिंदू धर्म में धनतेरस का बेहद महत्व है, इस दिन धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है
साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूब के दिन मनाया जायेगा. इस दिन शनिवार है, जिसे शनि देव का दिन माना जाता है.
ऐसे में धनतेरस शनिवार के दिन पड़ने से कुछ खास चीजों की खरीदारी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
शास्त्रो में लोहे को शनि देव से जोड़ा गया है, इसलिए इस शनिवार धनतेरस पर घर में लोहे से बनी वस्तुएं न खरीदें
सरसों के तेल का संबंध भी शनि देव से जोड़ा जाता है, ऐसे में धनतेरस के दिन सरसों का तेल न खरीदें.
काले रंग की वस्तुओं का संबंध भी शनिदेव से बताया गया हैं, इसलिए धनतेरस के शुभदिन काले रंग की कोई भी वस्तु घर नहीं लानी चाहिए
धनतेरस पर स्टील के बर्तन भी नही खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील में लोहे का भी मिश्रण होता है
इसके अलावा धनतेरस पर आप कलश, सुराही, मटका खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसे ऐसे ही खाली घर न लाए, उसमे धनिया या जल डाल सकते हैं.
धनतेरस के पवित्र त्योहार पर चमड़े का सामान खरीदना बेहद अशुभ होता है.
