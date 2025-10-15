✕
Oct 15, 2025
Chhaya-sharma
धनतेरस के दिन करें 5 चीजों का दान, मां लक्ष्मी हो जायेंगी खुश
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है. साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जायेगा
धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है. कहा जाता है धनतेरस खरीदारी करने से धन व उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है.
धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है.
धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ-साथ कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना, ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद खुश हो जाती हैं.
धनतेरस के दिन गरीब या फिर जरूरतमंद को कपड़ों का दान करना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से भगवान कुबेर खुश होते हैं.
धनतेरस के दिन झाडू का दान खरीदना व दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है.
मिठाई का दान करना भी धनतेरस के दिन शुभ होता है, ऐसा करने से घर परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं.
धनतेरस के दिन तेल या घी का दान भी किया जाता है. इस दिन ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है
धनतेरस के दिन गरीब या फिर जरूरतमंद को अनाज का दान करना चाहिए, ऐसा करने से घर का भंडार कभी खाली नहीं होता.
