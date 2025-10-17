✕
Oct 17, 2025
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है, साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा.
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने का विधान है.
कुबेर महाराज को धन और समृद्धि का देवता कहा जाता और वे यक्षों के राजा भी हैं.
ऐसे में धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद, कुबेर महाराज के इन 5 मंत्र का जाप करने से जीवन में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है
ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥,
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥
ॐ धनकुबेराय चरण कमलेभ्यो नमः॥,
ॐ श्रीं ह्रीं ऐं कुबेराय लक्ष्म्यै कमला धारिण्यै धन आकर्षिण्यै स्वाहा॥।
