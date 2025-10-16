✕
Oct 16, 2025
Chhaya-sharma
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जायेगा. इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा हैं. इस दिन बन रहा ये संयोग बेहद खास है.
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है. इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है.
ऐसे में भगवान विष्णु-माता लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी इस दिन भक्तो को मिलेगा.
ऐसे में इस साल धनतेरस और प्रदोष व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है. इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग पर तिल अर्पित करना बेहद शुभ होगा. ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती है.
प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए. ऐसा करने से माता पार्वती और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है.
मान्यता है कि धनतेरस के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए. ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती है
प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग पर गेहूं और धतूरे का अभिषेक करना चाहिए और महादेव से जीवन में सुख-शांति की कामना करनी चाहिए
धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग पर लाल चंदन भी अर्पित करना चाहिए, ऐसा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है.
