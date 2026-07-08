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धमाल फ्रेंचाइजी का सफर कैसा रहा? कब-कब रिलीज हुई फिल्में
Kamesh-dwivedi
Jul 08, 2026
Jul 08, 2026
Kamesh-dwivedi
पॉपुलर फ्रेंचाइजी धमाल का चौथा पार्ट आगामी 10 जुलाई को रिलीज होने वाला है. जानिए इस फिल्म के पिछले पार्ट कब-कब रिलीज हुए.
धमाल- 2007
धमाल के पहले पार्ट में संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी ने अभिनय किया था.
डबल धमाल- 2011
टोटल धमाल- 2019
धमाल 4- 2026
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