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'धमाल 4' के स्टारकास्ट की फीस

Kamesh-dwivedi
Jul 10, 2026
Jul 10, 2026
Kamesh-dwivedi

अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ आज 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जानिए कलाकारों की फीस.

अजय देवगन- 40 करोड़

रवि किशन- 10 करोड़

अरशद वारसी- 10 करोड़

रितेश देशमुख- 10 करोड़

जावेद जाफरी- 2 करोड़

संजय मिश्रा- 2 करोड़

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