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'धमाल 4' के स्टारकास्ट की फीस
Kamesh-dwivedi
Jul 10, 2026
Jul 10, 2026
Kamesh-dwivedi
अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ आज 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जानिए कलाकारों की फीस.
अजय देवगन- 40 करोड़
रवि किशन- 10 करोड़
अरशद वारसी- 10 करोड़
रितेश देशमुख- 10 करोड़
जावेद जाफरी- 2 करोड़
संजय मिश्रा- 2 करोड़
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