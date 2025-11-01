देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरी को प्रसन्न करने के लिए जरूर पढ़ें 5 चमत्कारी मंत्र

देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरी की पूजा की जाती हैं, इस दिन कुछ चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, चलिए जानते हैं वो मंत्र