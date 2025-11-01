✕
Nov 01, 2025
Chhaya-sharma
देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरी को प्रसन्न करने के लिए जरूर पढ़ें 5 चमत्कारी मंत्र
कार्तिक मास की एकादशी को देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है.
ऩकई जगहों पर देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं.
देवउठनी एकादशी के दिन 4 माह के बाद श्रीहरि योगनिद्रा से जागते हैं.
देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरी की पूजा की जाती हैं, इस दिन कुछ चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, चलिए जानते हैं वो मंत्र
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।
ॐ हूं विष्णवे नम:
ॐ ह्रीं कार्तविर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान। यस्य स्मरेण मात्रेण ह्रतं नष्टं च लभ्यते।।
ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।
