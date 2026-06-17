कभी भगवान शिव का भक्त था एक्टर, फिर अपनाया इस्लाम धर्म

विवियन डीसेना ने अपने सीरियल 'प्यार की ये एक कहानी' की को-एक्ट्रेस वाहबिज डोराबजी से शादी की थी, लेकिन शादी के तीन साल के भीतर ही उनका तलाक हो गया. उनका तलाक दिसंबर 2021 में फाइनल हो गया था.