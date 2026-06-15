Inkhabar Hindi News

झड़ते बालों के डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ये 5 ट्रीटमेंट

Deepika-pandey
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Deepika-pandey

डर्मेटॉलोजिस्ट अक्सर झड़ते बालों से परेशान लोगों को कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं.

न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स

मिनॉक्सिडिल लोशन

हेयर ट्रांसप्लांटेशन

लेजर थेरेपी

प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा थेरेपी

Read More
झड़ते बालों के डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ये 5 ट्रीटमेंटसोते समय पैरों के नीचे क्यों लगाना चाहिए तकिया?पैसा ही पैसा होगा! महीने में एक बार लगाएं ऐसा पोंछा!कौन थीं संचिता उगले, जिन्होंने की आत्महत्या