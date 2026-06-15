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झड़ते बालों के डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ये 5 ट्रीटमेंट
Deepika-pandey
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Deepika-pandey
डर्मेटॉलोजिस्ट अक्सर झड़ते बालों से परेशान लोगों को कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं.
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स
मिनॉक्सिडिल लोशन
हेयर ट्रांसप्लांटेशन
लेजर थेरेपी
प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा थेरेपी
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झड़ते बालों के डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ये 5 ट्रीटमेंट
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