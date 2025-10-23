✕
Oct 23, 2025
Komal-singh
आप भी ट्राई करें ग्रीन कबाब्स बनाने की आसान रेसिपी
शाम के वक्त हल्का और टेस्टी स्नैक चाहिए?
तो ये ग्रीन कबाब्स आपकी शाम की भूख को तुरंत मिटा देंगे.
जल्दी बनते हैं, हेल्दी हैं और स्वाद में लाजवाब. आइए जानें इन्हें बनाने की आसान और फास्ट रेसिपी.
हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया और पुदीना लें. साथ में उबली हुई आलू, हरी मिर्च और मसाले भी तैयार रखें.
पालक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और उबली आलू को मिक्सी में डालकर स्मूद पेस्ट बनाएं. यह कबाब का बेस तैयार करता है.
मिश्रण में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और बेसन डालें. अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें.
हाथों में थोड़ा तेल लगाकर मिश्रण को छोटे-छोटे गोल या तिरछे कबाब का आकार दें. यह तलने या सेंकने में आसान होगा.
तवा गरम करें, थोड़ा तेल डालें और कबाब्स को धीमी आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंकें या तवे पर तलें.
तले हुए ग्रीन कबाब्स को प्लेट में सजाएं. ऊपर हरा धनिया और नींबू का रस डालें. साथ में टमाटर सॉस या हरी चटनी सर्व करें.
