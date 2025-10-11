एवोकाडो टोस्ट एक झटपट बनने वाली हेल्दी डिश है. ब्रेड को हल्का टोस्ट करके उस पर मैश्ड एवोकाडो फैलाएं. ऊपर से थो ड़ा नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें.