Oct 11, 2025
Komal-singh
एवोकाडो से बनाइए स्वादिष्ट और हेल्दी डिशेज
एवोकाडो को आजकल सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि यह पोषण और स्वाद दोनों का बेहतरीन मेल है
इसमें हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन ई, के और बी6 जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो दिल, दिमाग और स्किन की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं
आइए जानते हैं एवोकाडो से बनने वाली 7 आसान और हेल्दी रेसिपीज़, जो आपको स्वाद, सेहत और एनर्जी से भरपूर कर देंगी.
एवोकाडो टोस्ट एक झटपट बनने वाली हेल्दी डिश है. ब्रेड को हल्का टोस्ट करके उस पर मैश्ड एवोकाडो फैलाएं. ऊपर से थो
ड़ा नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें.
दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जेटिक तरीके से करने के लिए एवोकाडो स्मूदी बेहतरीन है. एक पके हुए एवोकाडो को दूध या बादाम दूध में ब्लेंड करें.
एवोकाडो सलाद गर्मियों और हल्के खाने के लिए एक शानदार विकल्प है. इसमें कटे हुए एवोकाडो, टमाटर, प्याज, खीरा और शिमला मिर्च मिलाकर नींबू का रस डालें.
एवोकाडो डिप स्नैक्स के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसमें पके हुए एवोकाडो को अच्छे से मैश करें और इसमें नींबू का रस, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाएँ
एक रोटी या टॉर्टिला पर मैश्ड एवोकाडो लगाएँ और उसमें पालक, गाजर, खीरा, टमाटर या ग्रिल्ड चिकन भरें.
