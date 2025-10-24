Inkhabar Hindi News
Oct 24, 2025
Anshika-thakur

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध में लिपटी हुई हैं

शहर की हवा में हल्की ठंड और धुंध महसूस हो रही है

सुबह-सुबह धुंध के कारण कई सड़कों पर गाड़ियां धीरे चल रही थीं

दिन में धूप निकलने से मौसम में कुछ राहत महसूस हो रही है

न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री रहने की संभावना है

हल्की हवाएं लगभग 5–10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में सर्दी तेज हो सकती है

दिल्ली की हवा अभी भी गंदी है AQI में सुधार की उम्मीद कम है

दीवाली के बाद दिल्ली का मौसम अब पूरी तरह ठंडा होने लगा है

