✕
Oct 24, 2025
Anshika-thakur
दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध में लिपटी हुई हैं
शहर की हवा में हल्की ठंड और धुंध महसूस हो रही है
सुबह-सुबह धुंध के कारण कई सड़कों पर गाड़ियां धीरे चल रही थीं
दिन में धूप निकलने से मौसम में कुछ राहत महसूस हो रही है
न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री रहने की संभावना है
हल्की हवाएं लगभग 5–10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में सर्दी तेज हो सकती है
दिल्ली की हवा अभी भी गंदी है AQI में सुधार की उम्मीद कम है
दीवाली के बाद दिल्ली का मौसम अब पूरी तरह ठंडा होने लगा है
Read More
साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी से घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन राइस!
दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध में लिपटी हुई हैं
डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर का सूप! जानें इसे बनाने की आसान विधि
डाइटिंग की झंझट छोड़ें! अब कॉफी में इस खट्टे फल का रस मिलाकर पीएं और घटाएं वजन