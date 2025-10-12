✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही जरूर खा लें ये 6 चीजें, पूरे सीजन नहीं लगेगी ठंड!
ठंड की शुरुआत अब धीरे-धीरे होने लगी है और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार सर्दियों में शरीर को गर्म कैसे रखा जाए.
ऐसे में अगर आपको भी सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है और शरीर को गर्म रखने के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको ऐसी 6 चीजों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगी.
सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखता है और खून की कमी को दूर करता है.
तिल और गुड़-
ये फाइबर और एनर्जी से भरपूर होता है, जो सर्दियों में शरीर को काफी ताकत देता है.
शकरकंद-
ये मसाले संक्रमण से बचाते हैं और शरीर को काफी हद तक गर्म रखते हैं.
अदरक, लहसुन और हल्दी-
देसी घी में बना खाना हड्डियों को मजबूत करता है और ठंड से बचाव करता है.
देसी घी-
ये दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी-खांसी से भी राहत मिलती है.
हल्दी वाला दूध-
बादाम, अखरोट और काजू जैसे सूखे मेवे शरीर में गर्मी और एनर्जी बनाए रखते हैं.
सूखे मेवे-
