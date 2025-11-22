✕
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
आंखों में बार-बार आते हैं सफेद कीचड़? तो हो सकती है इस विटामिन की कमी!
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के आंखों में ज्यादा सफेद कीचड़ आता है, लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते हैं.
ऐसे में आंखों में हल्का कीचड़ आना सामान्य है, लेकिन अगर ये बार-बार और ज्यादा हो तो समस्या का संकेत है.
बता दें कि विटामिन ए की कमी से आंखें सूखने लगती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अधिक म्यूकस यानी कीचड़ बनने लगता है.
दरअसल विटामिन ए की कमी ड्राई आई सिंड्रोम और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है.
ऐसे में विटामिन ए आंखों की नमी बनाए रखने और कॉर्निया को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है.
बता दें कि लगातार सफेद कीचड़ आना एलर्जी, धूल-मिट्टी, या संक्रमण जैसे कंजक्टिवाइटिस का भी कारण हो सकता है.
अगर गाजर, पालक, मेथी, शकरकंद, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाएं तो ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं.
वहीं दूध, अंडा, मछली और लीवर भी आंखों की सेहत के लिए विटामिन ए प्रदान करते हैं.
ऐसे में संतुलित आहार और विटामिन ए का नियमित सेवन आंखों को स्वस्थ और साफ रखने में मदद करता है.
