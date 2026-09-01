लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. अब उनकी फैमली की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है.
नई तस्वीरों में दीपिका पादुकोण अपने बेबी बंप को खुबसुरती से फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. रणवीर उनके साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं.
फोटो सीरीज में दीपिका और रणवीर अपनी बेटी दुआ के साथ भी प्यारे पल साझा करते नजर आ रहे हैं.
दुआ के दूसरे बर्थडे के मौके पर सामने आई इन तस्वीरों ने कपल की फैमली लाइफ की झलक दिखाई है.
दीपिका और रणवीर की लाडली बेटी दुआ अब दो साल की हो गई है.
बर्थडे के मौके पर सामने आई फैमिली तस्वीरों में दोनों अपनी बेटी के साथ बेहद खुश नजर आए.
फैंस ने दुआ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए परिवार की तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया.