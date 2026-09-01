लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. अब उनकी फैमली की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है.