✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
मिनटों में मिलेगी अब नई-सी चमक, इन आसान टिप्स से अंदर से बाहर तक करें वाशिंग मशीन की सफाई!
आपने ध्यान दिया होगी कि ज्यादातर घरों में रखा वाशिंग मशीन काफी गंदा होता है और लोग उसकी सफाई भी नहीं करते हैं.
बता दें कि वाशिंग मशीन की सफाई से न केवल कपड़े बेहतर धुलते हैं, बल्कि मशीन की उम्र भी बढ़ती है.
ऐसे में अगर आपके घर में भी रखा वाशिंग मशीन काफी गंदा हैं और आप इसे साफ करने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप अंदर से बाहर तक वाशिंग मशीन की सफाई कर सकते हैं.
डीप क्लीनिंग के लिए हर महीने में एक बार सिरका और बेकिंग सोडा डालकर गर्म पानी में मशीन जरूर चलाएं
कोशिश करें कि लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर की तुलना में ये कम जमा होता है.
डिटर्जेंट ट्रे को अक्सर ब्रश और गर्म पानी से साफ करें, ताकि बदबू और फंगस से बचाव हो सके.
ऐसे में नई जैसी चमक के लिए मशीन की बाहरी सतह को सिरके वाले कपड़े से पोंछना न भूलें.
आप चाहें तो मशीन की उम्र बढ़ाने के लिए समय समय पर इसके फिल्टर को निकालकर धोएं और वॉटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल करें.
Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहीं
बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!