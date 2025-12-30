✕
आलिया भट्ट की ट्रेनिंग, डिकोड : करण साहनी के नो-नॉनसेंस फिटनेस सिस्टम
Shubahm-srivastava
Dec 30, 2025
Dec 30, 2025
Shubahm-srivastava
आलिया भट्ट की ट्रेनिंग,
डिकोड : करण साहनी का नो-नॉनसेंस फिटनेस सिस्टम
ग्लैमर से परे
आलिया भट्ट की ट्रेनिंग सिर्फ़ खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि यह कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर पर बना एक अनुशासित सिस्टम है.
रिंग्स और असिस्टेड डिप्स
करण साहनी की गाइडेंस में, रिंग वर्क कोर और कंधों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर करके ऊपरी शरीर पर कंट्रोल बनाता है.
बार्बेल बैक स्क्वैट्स
भारी बैक स्क्वैट्स उनकी ताकत की नींव बनाते हैं, जिससे आसान, स्केलेबल मूवमेंट के ज़रिए पावर डेवलप होती है.
एक्टिव रिकवरी वॉक्स
ट्रेडमिल वॉक्स का इस्तेमाल जानबूझकर रिकवरी में मदद करने के लिए किया जाता है, साथ ही शरीर को परफॉर्मेंस के लिए तैयार रखा जाता है..
लोडेड साइड प्लैंक्स
रेज़िस्टेंस वाले साइड प्लैंक्स एंटी-रोटेशन स्ट्रेंथ को ट्रेन करते हैं, जिससे आलिया असल ज़िंदगी के मूवमेंट में चोट से बची रहती हैं...
वॉल हैंडस्टैंड होल्ड्स
हैंडस्टैंड होल्ड्स कंट्रोल्ड इनवर्जन के ज़रिए कंधे की स्टेबिलिटी, बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस को बेहतर बनाते हैं.
हैंगिंग L-सिट्स और लेग रेज़
सख्त कोर वर्क मोमेंटम को खत्म करता है, जिसके लिए सटीकता और पूरे शरीर पर कंट्रोल की ज़रूरत होती है.
हैंपुल-अप्स और लैट पुलडाउन
प्रोग्रेसिव वर्टिकल पुलिंग पीठ को मज़बूत करती है और लंबे समय तक पोस्चर करेक्शन को मज़बूत करती है.
ओवरहेड स्क्वैट्स और केटलबेल्स
ये मूवमेंट मोबिलिटी और ताकत को मिलाते हैं, जिसके लिए टखनों से कंधों तक परफेक्ट अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है.
असली फ़ॉर्मूला
आलिया भट्ट के साथ करण साहनी का तरीका
यह साबित करता है कि नतीजे रोज़ आने से मिलते हैं - स्ट्रेस, रिकवर, रिपीट, और कंपाउंड.
