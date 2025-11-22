डेबिट कार्ड EMI का सबसे बड़ा नुकसान, खरीदारी से पहले जरूर जान लें

मान लीजिए आपने ₹60,000 का फोन 6 महीने की EMI पर लिया है तो हर महीने आपको लगभग ₹10,000 भरना पड़ेगा. इसके साथ थोड़ा ब्याज और प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी