Nov 22, 2025
Anshika-thakur
डेबिट कार्ड EMI का सबसे बड़ा नुकसान, खरीदारी से पहले जरूर जान लें
यदि आपने कभी डेबिट कार्ड का उपयोग करके ईएमआई भुगतान किया है, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है
डेबिट कार्ड EMI एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप कोई सामान तुरंत खरीद सकते हैं और उसकी कीमत बाद में हर महीने किस्तों में आराम से चुका सकते हैं
यह विकल्प क्रेडिट कार्ड न रखने वालों के लिए भी फायदेमंद है. तो क्या यह आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालता है? जी हां, डालता है.
डेबिट कार्ड से सामान्य भुगतान करते समय पैसे तुरंत खाते से घट जाते हैं लेकिन EMI में ऐसा नहीं होता. EMI असल में एक छोटे लोन की तरह होती है
मान लीजिए आपने ₹60,000 का फोन 6 महीने की EMI पर लिया है तो हर महीने आपको लगभग ₹10,000 भरना पड़ेगा. इसके साथ थोड़ा ब्याज और प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी
आपकी डेबिट कार्ड EMI की जानकारी बैंक क्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं इसलिए इसे लोन ट्रांजैक्शन के रूप में गिना जाता है
EMI समय पर चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर सुधर सकता है लेकिन देर से भुगतान करने या किस्त चूकने पर स्कोर घट सकता है
अगर आपके खाते में डिफॉल्ट रिकॉर्ड है तो यह कई साल तक क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देता है और आगे लोन या कार्ड लेने में रुकावट बन सकता है
