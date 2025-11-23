✕
Nov 23, 2025
Shivi-bajpai
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
लंबी हाइट वाले लड़कों की पर्सनेलिटी लड़कियों को ज्यादा अच्छी लगती हैं.
लंबी हाइट वाले लड़कों को भीड़ में ढूढंना आसान होता है.
लंबी हाइट वाले लड़कों के साथ लड़कियां सिक्योर फील करती हैं.
लंबी हाइट वाले लड़के को किस करने के लिए आप दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं.
आपकी हाइट अगर छोटी है तो आप जब उसके गले लगेंगी तो उसके आर्म्स में शमां जाएंगी.
अगर आपके पार्टनर की हाइट अच्छी है और आप उनकी शर्ट पहनती हैं तो वो आपके लिए ड्रेस का काम कर सकती हैं.
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जल्दी कोई कपड़े फिट नहीं आते हैं.
अगर आपके पार्टनर की हाइट 6 फीट है तो आपका उनके सामने हील्स पहनना भी बेकार है.
अगर आपके पार्टनर की हाइट और पर्सनेलिटी अच्छी है तो दूसरे लड़के उनसे डरकर रहते हैं.
Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!