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मिल गया डार्क सर्कल और झुर्रियों का असली दुश्मन!

Kajal-jain
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Kajal-jain

क्या आप भी रोज़ रात को अंधेरे में मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं? तो सावधान हो जाएं. रात की ये आदतें आपकी आंखों के नीचे की skin को अंदर से डैमेज कर रही हैं

मोबाइल की ब्लू लाइट एक्सपोजर से आपकी skin को thin और dull बना देती है जिससे dark circles और गहरे दिखते हैं

देर रात फोन चलाने से Stress Hormones एक्टिव होते हैं जिससे stress और नींद की कमी से आंखों के पास सूजन और darkness बढ़ती है

लगातार बढ़ते स्क्रीन टाइम से लोग पानी पीना भूल जाते हैं. डीहाइड्रेशन तो होता ही है घंटों screen देखने से skin अपनी चमक खो देती है

सिर्फ महंगी eye creams लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपनी lifestyle और screen time नहीं सुधारेंगे

एक्सपर्ट बताते हैं कि आधुनिक दौर में ऑफिस के अलावा घर पर स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं

फोन देखने के बजाए किताबें पढ़ने, जिम या किसी अन्य एक्टीविटी-हॉबी में समय लगाएं जिससे स्ट्रेस भी कम होगा

दिन 2 बार आंखों को ठंडे पानी से साफ करें. आंखों में खुजली, जलन या नजर कमजोर होने पर आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें

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