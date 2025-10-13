✕
Oct 13, 2025
Karishma-upadhyay
डैंड्रफ की समस्या से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो जरूर आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!
सर्दियां आने ही वाली हैं और इस मौसम में ज्यादातर लोग डैंड्रफ की समस्या से बेहद परेशान हो जाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी डैंड्रफ की समस्या से परेशान हो चूकें हैं और अब इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगे.
3 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें.
नींबू और नारियल तेल-
इसे रातभर भिगोकर पीस लें और स्कैल्प पर लगाकर 20 मिनट बाद धो लें, ये एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होता है.
मेथी दाना पेस्ट-
इसे पीसकर पेस्ट बनाएं या पानी में उबालकर स्कैल्प पर लगाएं, ये खुजली और इन्फेक्शन में राहत देता है.
नीम की पत्तियां-
इन दोनों को मिलाकर हेयर मास्क बनाएं और बालों में लगाकर 30 मिनट बाद धो लें.
दही और बेसन-
इसे सीधा स्कैल्प पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें, ये सूखापन और जलन से राहत दिलाता है.
एलोवेरा जेल-
शैंपू में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं, इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से डैंड्रफ कम होगा.
टी ट्री ऑयल-
