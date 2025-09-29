✕
Sep 29, 2025
Anuradha-kashyap
फिटनेस और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो: गरबा वर्कआउट आइडियाज़
डांस शुरू करने से पहले हल्के गरबा स्टेप्स करें, यह बॉडी को वार्म-अप देता है और लंबे समय तक बिना थके डांस करने की एनर्जी देता है
तेज़ बीट्स पर घूमते और झूमते स्टेप्स आपके दिल की धड़कनें तेज़ करते हैं, यह नेचुरल कार्डियो की तरह काम करता है और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है
डांडिया स्टिक्स या हाथों की एक्सरसाइज़ मूवमेंट्स से आर्म्स और शोल्डर टोन होते हैं, लगातार मूवमेंट से बॉडी एक्टिव और शेप में बनी रहती है
सर्कल में डांस करने से लगातार मूवमेंट होती है, यह पैरों और जांघों की एक्सरसाइज़ बन जाती है और स्टैमिना भी धीरे-धीरे बढ़ता है
कुछ गरबा स्टेप्स में स्क्वाटिंग मूवमेंट शामिल करें, इससे लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और फैट बर्निंग भी तेजी से होती है
गरबा में घूमने वाले स्टेप्स बैलेंस सुधारते हैं, लगातार मूवमेंट से लचीलापन बढ़ता है और बॉडी हल्की-फुर्तीली लगती है
