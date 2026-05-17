फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

चम-चम- छेना को गूंदकर नरम बना लें. इससे छोटी बॉल्स या पेड़े तैयार करें. हल्की चीनी की चाश्मी में उबालें. नारियल, मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें